Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Großer Schreck: Auto rollt allein durchs Dorf und rammt Wand Von dpa | 06.11.2022, 17:23 Uhr

Großer Schreck in Userin: In der kleinen Gemeinde im Kreis Mecklenburgische Seenplatte hat die Unachtsamkeit einer Autofahrerin dafür gesorgt, dass ihr Wagen allein durchs Dorf rollte und erheblichen Schaden anrichtete. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, rollte das Auto der 53-jährigen Frau am Samstag etwa 30 Meter eine abschüssige Straße hinab. Dann prallte der Wagen so gewaltig gegen eine Hauswand, dass drinnen die Heizung abriss und Helfer die Wand sicherheitshalber abstützen mussten. Offensichtlich hatte die Frau ihr Fahrzeug am Hang nicht ausreichend gesichert.