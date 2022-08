ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Polizeieinsatz Großeinsatz: Drogen und Waffen sichergestellt Von dpa | 11.08.2022, 15:59 Uhr

Bei einem Großeinsatz am Vormittag in Ankershagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Kriminalpolizei 1500 Marihuana-Pflanzen und drei Waffen sichergestellt. Bei der Razzia auf dem weitläufigen Grundstück eines 59-Jährigen sei eine professionelle Aufzuchtanlage ausgehoben worden, teilte das Polizeipräsidium in Neubrandenburg am Donnerstag mit. Zudem sei eine illegale Hundezucht mit 47 Tieren entdeckt worden - um diese kümmere sich das Veterinäramt.