Große Solarthermieanlage geht in Greifswald in Betrieb 15.09.2022

Eine der nach Betreiberangaben größten Solarthermieanlagen Deutschlands geht am Donnerstag (9.30 Uhr) in Greifswald in Betrieb. An der Feierstunde zum Betriebsstart sollen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, der Schweriner Innenminister Christian Pegel (beide SPD) sowie Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (Grüne) teilnehmen.