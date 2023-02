In Warnemünde und Kühlungsborn sind gute Angelreviere für Meeresfische Symbolfoto: dpa-Zentralbild up-down up-down Top-Angelreviere Aus diesen Seen in MV ziehen Angler die größten Karpfen, Barsche und Hechte Von Udo Roll | 26.01.2023, 07:19 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Liste „Größter Fisch“ des Anglerverbandes zeigt nicht nur welche rekordverdächtigen Fänge in MV gemacht werden, sondern auch in welchen Gewässern. Ein Muss für Angler also? Experte Christoph Wittek hat noch einen anderen Tipp.