Große Beteiligung zum Landes-Klimaschutzgesetz in MV | 13.04.2023, 19:05 Uhr

Zum Auftakt der Regionalkonferenzen zum künftigen Klimaschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommerns haben am Donnerstag in Grimmen etwa 70 Menschen die Gelegenheit genutzt, ihre Ideen und Vorstellungen dazu in die Debatte einzubringen.