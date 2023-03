Flüchtlingspolitik Foto: Robert Michael/dpa/Archivbild up-down up-down Migrationspolitik Großdebatte im Landtag über Flüchtlingslage Von dpa | 23.03.2023, 13:21 Uhr

Rund zweieinhalb Stunden hat der Landtag am Donnerstag in Schwerin über die Herausforderungen des aktuellen Zustroms an Flüchtlingen und Asylbewerbern debattiert. Die Meinungen gingen dabei auseinander: Während Redner der Regierungsfraktionen SPD und Linke eine Stärkung der Willkommenskultur in Mecklenburg-Vorpommern betonten, forderten CDU und FDP konsequentere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Eine von der FDP geforderte Enquetekommission zu Chancen der Zuwanderung in MV wurde von den Grünen unterstützt.