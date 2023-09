Notfälle Größter Park seit zwei Wochen gesperrt - Freigabe offen Von dpa | 07.09.2023, 14:13 Uhr | Update vor 23 Min. Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei Wochen nach der Sperrung des Schlossparks Ludwigslust aufgrund einer umgestürzten, 25 Meter hohen Eiche ist noch kein Termin für die Wiederfreigabe in Sicht. Bei der Eiche, die in der Nacht zum 24. August auf die Terrasse des Schweizerhauses fiel und auch das Dach des historischen Gebäudes beschädigte, sei eine starke Fäulnis im Wurzelbereich festgestellt worden, erklärte eine Sprecherin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV (SSGK) am Donnerstag. „Vor allem die Haltewurzeln waren betroffen.“