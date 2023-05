Die Likörelle von Udo Lindenberg sind fast so berühmt wie seine Songs. Foto: Tine Acke up-down up-down Vom Atlantic in die Kunsthalle Größte Udo-Lindenberg-Ausstellung: Warum Rostock zur Panik-City wird Von Guido Behsen | 27.05.2023, 12:00 Uhr

„Malerei, Musik & große Show“ lautet der Titel der bisher umfassendsten Ausstellung zum Werk von Udo Lindenberg in der Rostocker Kunsthalle. Der Musiker, Lyriker und Maler ist in Hamburg zu Hause, doch zur Eröffnung der Schau am 1. Juni will der „Udonaut“ an der Ostsee landen.