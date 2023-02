Bauarbeiten für Flüchtlingsunterkunft Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Flüchtlinge Greifswalder Containerunterkunft soll ins Ostseeviertel Von dpa | 24.02.2023, 17:20 Uhr

Die in Greifswald geplante Containerunterkunft für etwa 500 Geflüchtete soll am Rand des Ostseeviertels im Osten der Stadt entstehen. Auf diesen Standort werde es hinauslaufen, sagte ein Landkreissprecher am Freitag. Die Fläche liegt neben einer Sporthalle und einer Schule. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.