Verkehr Greifswald plant höhere Parkgebühren im Zentrum Von dpa | 22.09.2022, 14:02 Uhr

Die Stadt Greifswald will mit höheren Parkgebühren Autofahrer stärker an den Stadtrand locken. „Je dichter Parkplätze an das Stadtzentrum heranreichen, desto teurer sollen sie werden“, teilte Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU) am Donnerstag mit. Auch solle der Parkplatz an der Straße mehr kosten als auf einem Sammelparkplatz. Die Änderungen gelten laut Stadt ab Januar 2023.