Stefan Fassbinder Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Kriegsfolgen Greifswald: OB kritisiert Stopp für Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 25.10.2022, 13:11 Uhr

Eine in Greifswald geplante Flüchtlingsunterkunft für bis zu 120 Menschen soll aus Kostengründen nun doch nicht eingerichtet werden. Das habe der Landkreis Vorpommern-Greifswald auf Empfehlung des Landes mitgeteilt, gab die Stadt Greifswald am Dienstag bekannt. In einem Brief vom Kreis hieße es, es könne nicht sichergestellt werden, dass die tatsächlich anfallenden Kosten erstattet werden können. Es sei auf aktuelle Kostensteigerungen verwiesen worden.