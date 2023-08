Brutale Tat in der Nacht Einbrecher in Greifswald schlagen auf schlafendes Opfer mit Baseballschlägern ein Von Benjamin Willers | 26.08.2023, 12:31 Uhr Nach der brutalen Tat sucht die Polizei nach Zeugen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/ up-down up-down

Sie kamen im Schutz der Dunkelheit und schlugen auf ihr schlafendes Opfer mit Baseballschlägern ein: Drei maskierte Männer sind in der Nacht zu Samstag in Greifswald mit großer Brutalität in eine Wohnung eingebrochen.