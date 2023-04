«Gorch Fock» Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt „Gorch Fock“ kommt wieder zur Hanse Sail Von dpa | 19.04.2023, 18:20 Uhr

Das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“, nimmt im August zum zweiten Mal nach seiner Komplettsanierung Kurs auf die Hanse Sail in Rostock. Das Schiff habe im vorigen Jahr für große Faszination an der Rostocker Kaikante gesorgt. „Und wir freuen uns, dass sie auch 2023 wieder anlegen wird“, sagte die kommissarische Hanse-Sail-Chefin Bettina Fust am Mittwoch. Die 89 Meter lange Bark war 2022 erstmals nach jahrelanger und teurer Sanierung wieder bei der Hanse Sail.