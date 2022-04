Modelmama Heidi Klum hängt mit Starfotograf Brian Bowen Smith am Strand ab. FOTO: ProSieben/Sven Doornkaat GNTM 2022 Folge 11 Viola ist berühmt und Heidis goldige Models lernen nackt die Uhr Von Sebastian Lohse | 14.04.2022, 12:07 Uhr

Bei „Germany’s Next Topmodel“ ist in der elften Folge einiges in Bewegung. Die GNTM-Models werden verdoppelt, vergoldet und verdreht.