Anita (20) gibt sich beim GNTM-Shooting diese Woche als aufreizendes Heimchen am Herd. FOTO: ProSieben/Richard Hübner

GNTM 2022 Folge 10

Hase Heidi, die „horny" Lieselotte und zwei Models gehen vom Herd

Von Sebastian Lohse | 07.04.2022, 23:33 Uhr

In Folge 10 von „Germany’s Next Topmodel“ wirds in den Kulissen pastellig und dahinter hitzig. Der Konkurrenzkampf tobt und gleich zwei Models fliegen.