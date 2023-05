Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Glut in Mülltonne löst Feuer aus: 70.000 Euro Schaden Von dpa | 02.05.2023, 07:12 Uhr

Eine Frau hat in Wanzka (Mecklenburgische Seenplatte) glühende Asche vom Heizen entsorgt und dadurch ihr Haus in Brand gesetzt. Die heiße Asche setzte am Montag zuerst eine Mülltonne in Brand und dann einen Fahrzeugunterstand, unter dem die Tonne stand, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Vom Carport aus griff das Feuer noch auf die Hausfassade über, bis 50 Feuerwehrleute anrückten und den Brand löschten. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die 55-jährige Hauseigentümerin wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt, musste aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.