„Global One": Wirtschaftsminister hofft auf Fertigstellung Von dpa | 16.10.2022, 12:26 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) ist weiter zuversichtlich, dass es für das zu 75 Prozent fertiggebaute Kreuzfahrtschiff „Global One“ in Wismar eine Zukunftsoption gibt. „Es gibt Gespräche dazu und auch einen Zeitplan, der bisher nicht in Frage gestellt worden ist. Ich hoffe, dass in naher Zukunft Entscheidungen getroffen werden können, die man nach außen kommunizieren kann“, sagte er Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Wochenende.