Jacqueline Bernhardt Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Regierung Gleichstellung: Land will bis 2025 Maßnahmenkatalog Von dpa | 29.11.2022, 14:45 Uhr

Um die Gleichstellung von Frauen und Männern in Mecklenburg-Vorpommern voranzutreiben, will die Landesregierung einen Maßnahmenkatalog erarbeiten. „Gleichstellung ist auf vielen Ebenen noch nicht erreicht. Doch eine aktive Gleichstellungspolitik muss alle Bereiche des modernen Sozialstaats prägen“, sagte Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Dienstag in Schwerin. Bis Ende 2024 oder Anfang 2025 soll der Katalog der Arbeitsgruppe aus den Staatssekretärinnen und Staatssekretären der Ministerien fertig sein. Eingerichtet werden soll diese am Mittwoch.