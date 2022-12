Glatteis Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Glatteis: Polizei mahnt Autofahrer zur Vorsicht Von dpa | 19.12.2022, 11:18 Uhr

Wegen einsetzenden Regens warnt die Polizei in der Region Boizenburg vor spiegelglatten Straßen. „Derzeit können sich in einigen Bereichen Fahrzeuge nur mit Schrittgeschwindigkeit fortbewegen“, hieß es von der Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag. Der Regen ziehe aktuell westwärts in Richtung des Landkreises Ludwigslust-Parchim.