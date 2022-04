Nicht nur Ratten fallen drauf rein. Auch Katzen und Hunde lassen sich die Köder schmecken. In MV vergiften sich jährlich Haustiere durch Rattengift, das nicht vernünftig ausgelegt wurde. FOTO: Archiv Giftnotruf-Nummer 0361-730730 Hat Katze Ina Rattengift geschluckt? Von Anja Bölck | 08.04.2022, 15:45 Uhr

In Schwerin macht eine Hausgemeinschaft mobil, weil ihre Katze vermutlich vergiftet wurde. Die Angst vor Giftködern scheint bei Katzen- und Hundebesitzern in MV allgegenwärtig zu sein. Ist die Gefahr wirklich so groß? Wie schützt man sein Haustier?