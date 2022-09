Ob in Schwerin, Rostock, bei Hagenow oder Ludwigslust - in allen Ecken des Landes wollen Menschen die Nosferatu-Spinne gesehen haben. Foto: Robert Pfeifle up-down up-down Nabu bestätigt Sichtung Erste Nosferatu-Spinne in MV entdeckt Von Anja Bölck | 27.09.2022, 14:52 Uhr | Update vor 2 Min.

Sie ist da. Die Nosferatu-Spinne ist in MV eingewandert. Damit gibt es sie nun überall in Deutschland. Die Spinnenart wurde als erstes bei Kühlungsborn gesichtet. Auch in anderen Ecken des Landes will man den auffälligen Achtbeiner gesehen haben.