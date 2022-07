HANDOUT - Feuerwehrleute stehen an der Unglücksstelle in der Gießerei Torgelow. Foto: Lars Cornelius/Freiwillige Feuerwehr Torgelow/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Lars Cornelius up-down up-down Torgelow Gießerei will Produktion nach Unfall wieder aufnehmen Von dpa | 18.07.2022, 13:27 Uhr

Nach dem Arbeitsunfall mit zwei Toten in der Gießerei Torgelow (Vorpommern-Greifswald) soll die Arbeit in der Firma langsam wieder anlaufen. Wie eine Sprecherin der Silbitz Group GmbH, zu der der Torgelower Betrieb gehört, am Montag sagte, sollen Beschäftigte im Laufe dieser Woche in einigen Teilbereichen ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Konkreter könne man das noch nicht benennen. An den Bauteilen, die mit dem Unfall zu tun hatten, werde aber noch nicht wieder gearbeitet.