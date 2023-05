Am Mittwoch kommt es im Tarifkonflikt der Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik in Mecklenburg-Vorpommern. Symbolfoto: Ole Spata/dpa up-down up-down Verdi-Tarifkonflikt in MV Ganztägiger Warnstreik am Mittwoch im Handel Von dpa | 22.05.2023, 14:40 Uhr

Aufruf an Beschäftigte im Handel – am Mittwoch soll es in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu einem ganztägigen Warnstreik kommen.