Warnstreik in Neubrandenburg Gewerkschaft fordert mehr Geld für Mitarbeiter von Lila Bäcker Von Iris Leithold/dpa | 05.07.2023, 16:48 Uhr

Über 60 Mitarbeiter haben am Mittwoch an dem befristeten Ausstand in Neubrandenburg teilgenommen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasstätten (NGG) hat klare Vorstellungen.