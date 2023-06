Claudia Pechstein bei ihrer Rede auf dem CDU-Konvent Foto: Michael Kappeler up-down up-down Gegen Neutralitätspflicht verstoßen? Das sagt Gewerkschaft der Polizei in MV über Auftritt von Claudia Pechstein bei der CDU Von Uwe Reißenweber | 19.06.2023, 15:33 Uhr

Darf die das? Dürfen die das? Eisschnelllauf-Olympionikin Claudia Pechstein sorgt mit einem Auftritt in Uniform auf einer CDU-Veranstaltung für viel Aufsehen. Das sagt die Gewerkschaft der Polizei in MV. Und das sagt das Innenministerium in Schwerin.