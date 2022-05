ARCHIV - Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Krisenhilfe GEW sieht Bildungserfolg von geflüchteten Kindern in Gefahr Von dpa | 06.05.2022, 13:35 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Mecklenburg-Vorpommern sieht den Bildungserfolg von geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine gefährdet. In Kitas und Schulen mangle es an Personal, Geld, Platz und Sachmitteln sowie allgemein an einem guten Überblick über den tatsächlichen Bedarf, teilte die Gewerkschaft am Freitag bei der Vorstellung eines Positionspapiers in Schwerin mit.