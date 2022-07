ARCHIV - Finanzminister Heiko Geue (SPD). Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Finanzminister Geue: Wichtige historische Bauten werden fertiggestellt Von dpa | 27.07.2022, 13:26 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird große Bauvorhaben wie Orangerie und Marstall in Neustrelitz ungeachtet aller Liefer- und Kostenprobleme fertigbauen. „Was wir begonnen haben, wird auch umgesetzt“, sagte Landesfinanzminister Heiko Geue (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte).