Regierung Geue: Kein Einfluss auf Besteuerung von Klimastiftung MV Von dpa | 28.02.2023, 17:01 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Geue (SPD) hat sich erstmals umfassend zu der Vernichtung von Steuerakten der umstrittenen Klimastiftung MV geäußert und eine Einflussnahme seines Ministeriums auf den Steuerfall erneut verneint. Das Finanzamt in Ribnitz-Damgarten habe die Entscheidung getroffen, 9,8 Millionen Euro an Schenkungssteuer von der Stiftung zu fordern. „Das Finanzamt hat es gemacht und hat sich bei diesem schwierigen Steuerfall natürlich im Rahmen der Fachaufsicht fachlich ausgetauscht, aber ohne politischen Druck“, sagte Geue am Dienstag in Schwerin.