Gut einen Monat nach dem gewaltsamen Tod des sechsjährigen Joel aus Pragsdorf findet am Dienstag die Trauerfeier für den Jungen statt. Diese wird von der Familie in der Trauerhalle des Neuen Friedhofs in Neubrandenburg ausgerichtet. Die Stadt Neubrandenburg, die den Friedhof betreibt, hat Bildaufnahmen im Umfeld der Trauerhalle untersagt. Das Ordnungsamt werde an den Eingängen des Friedhofs kontrollieren. Nach Angaben der Stadt Neubrandenburg wird die spätere Beisetzung im engsten Familienkreis an einem anderen Ort stattfinden.

Als Tatverdächtiger gilt ein 14-Jähriger aus Pragsdorf. Er sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft und schweigt bisher zu den Vorwürfen. Laut Polizei soll der Jugendliche den kleinen Jungen am 14. September in einem Gebüsch am Bolzplatz in Pragsdorf brutal misshandelt und erstochen haben.