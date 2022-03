Corona-Impfung FOTO: Christian Charisius Pandemie Gesundheitsministerin wirbt für zweite Corona-Boosterimpfung Von dpa | 30.03.2022, 16:15 Uhr | Update vor 11 Std.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat für eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung nach drei Monaten geworben. „Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet die bundesweit höchsten Inzidenzen an Neuinfektionen. Ältere Menschen haben das höchste Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Sie sind nun besonders gefährdet“, sagte die Politikerin am Mittwoch in Schwerin. Sie verwies hierbei auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), wonach der zweite Booster besonders Über-70-Jährigen und Menschen mit Immunschwäche empfohlen wird.