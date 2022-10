Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Regierung Gesundheitsministerin plant Bürgerinformation via Podcast Von dpa | 19.10.2022, 17:06 Uhr

Gesundheits- und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will künftig je einmal im Monat einen Podcast zu aktuellen politischen Themen veröffentlichen. „Der Podcast ist eine gute zusätzliche Möglichkeit, um aktuelle sozialpolitische Themen aufzugreifen und über meine Arbeit zu informieren“, sagte Drese am Mittwoch in Schwerin.