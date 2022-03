Stefanie Drese. FOTO: Sebastian Groß Mecklenburg-Vorpommern Gesundheitsministerin Drese verteidigt umstrittene Hotspot-Regelung Von Christiane Bosch/dpa | 29.03.2022, 12:00 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gelten die Corona-Schutzregeln länger, obwohl von Sonntag an bundesweit nur noch wenige Maßnahmen in Kraft sind. Mit gutem Grund, wie die Gesundheitsministerin sagt.