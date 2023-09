Wer in Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der Gesundheitsförderung, der Prävention oder Pflege aktiv ist und sich für das Gemeinwohl in Form von Projekten und Initiativen einsetzt, kann jetzt am DAK-Wettbewerb „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ teilnehmen.

Das Logo des Wettbewerbs Foto: DAK Gesundheit

Beim Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 9. September 2023 im Park von Schloss Bellevue in Berlin stellt die DAK-Gesundheit ihren Wettbewerb vor. Er soll Menschen honorieren, die sich beispielhaft für ein gesundes Miteinander engagieren. Das Bürgerfest, das unter dem Motto „Im WIR verbunden“ steht, möchte aufzeigen, wie vielfältig ehrenamtliches Engagement ist und bietet den bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern des Wettbewerbes eine öffentliche Bühne.

Einzelpersonen und Gruppen, aber auch Verbände, Organisationen und Betriebe, die mit besonderen Ideen einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten, können sich für die nächste Rundes des Wettbewerbs bis zum 15. September unter www.dak.de/gesichter online bewerben. Die besten Projekte werden mit der Auszahlung eines Geldbetrags belohnt. Weitere Teilnahmebedingungen zum DAK-Wettbewerb stehen ebenfalls auf der Website.