Weihnachten Geschmückte Schiffe beenden mit Lichterfahrt die Saison Von dpa | 11.12.2022, 17:56 Uhr

Lichterketten an den Schiffen und letzte Ausfahrt des Jahres - mit diesem besonderen Erntedankfest bedanken sich die Fischer für ihren Fang in diesem Jahr. Diese traditionelle Seemannsweihnacht in Wismar ist aber auch schön anzusehen.