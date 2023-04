Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Schwerin German-Pellets-Prozess: Assistent entlastet Geschäftsführer Von dpa | 20.04.2023, 14:59 Uhr

Im Prozess gegen die Geschäftsführung des Holzverarbeiters German Pellets hat ein Assistent frühere Aussagen zu systematischen Manipulationen revidiert. Es habe keine Forderungen des Geschäftsführers Peter Leibold gegeben, Meldungen zu Lagerbeständen des Pellets-Herstellers an die Commerzbank zu schönen, sagte der ehemalige Assistent der Geschäftsführung am Donnerstag im Landgericht in Schwerin. Gleichwohl seien bei einer nachträglichen Prüfung der Meldungen durch einen Kollegen Abweichungen zu den in der Dokumentation vermerkten Füllständen aufgefallen.