Frauenquote Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild up-down up-down Arbeitsmarkt Geringe Frauenquote in IT-Branche: Arbeitsagentur berät Von dpa | 24.02.2023, 17:12 Uhr

Frauen sind auch in der überschaubaren IT-Branche Mecklenburg-Vorpommerns in der deutlichen Minderheit. Wie aus Daten hervorgeht, die die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Freitag veröffentlichte, waren im Nordosten unter den rund 6300 gemeldeten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in IT-Berufen nur 1000 weiblich.