Gericht will Prozess um blutige Macheten-Attacke abschließen Von dpa | 01.11.2022, 02:03 Uhr

Das Landgericht Neubrandenburg will am Dienstag (10.00 Uhr) einen Prozess um einen blutigen Nachbarschaftsstreit abschließen. Die Kammer plant, erst noch zwei Gutachter anzuhören und dann die Plädoyers von Anklage und Verteidigung entgegenzunehmen. Am Nachmittag könnte auch noch ein Urteil fallen, hieß es im Vorfeld.