Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Lützow ist vor dem Verwaltungsgericht Schwerin mit seinem Eilantrag gegen ein Arbeitsverbot der Kommune gescheitert. Die Verfügung der Kommune sei rechtmäßig ergangen, teilte das Gericht am Donnerstag in Schwerin mit. Der Amtsvorsteher des Amtes Lützow-Lübstorf hatte dem Mann zuvor per Verfügung untersagt, die Dienstgeschäfte weiterzuführen, da der Verdacht eines schwerwiegenden Fehlverhaltens im Raum steht. Konkrete Angaben dazu wurden jedoch nicht gemacht.