Peter-Michael Diestel Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Prozess Geldforderung an DDR-Innenminister: Gericht fordert Bilanz Von dpa | 28.11.2022, 11:09 Uhr

Im Zivilprozess um Geldforderungen gegen den letzten DDR-Innenminister und Anwalt Peter-Michael Diestel hat das Landgericht Neubrandenburg eine Teilentscheidung gefällt. Wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte, soll der beklagte Diestel eine Bilanz vorlegen. Diese soll eine genaue Aufstellung zur damaligen Gemeinschaftskanzlei in Potsdam bis zum Ausscheiden des Klägers - des Anwaltes Mario Genth - im Jahr 2017 enthalten. Anhand der Bilanz will das Landgericht den seit 2018 laufenden Rechtsstreit entscheiden. Damit kann der Prozess frühestens 2023 abgeschlossen werden.