Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Geldautomat in Gadebusch gesprengt: Wohnhaus beschädigt Von dpa | 03.07.2023, 06:46 Uhr

Ein Geldautomat in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist gegen 3.00 Uhr am Montag von Unbekannten gesprengt worden. Laut Polizeiangaben befand sich der Automat in einer Bankfiliale im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand, jedoch wurde das Haus durch die Sprengung beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und ob die Unbekannten Geld stehlen konnten, war zunächst unklar. Es soll sich um mehrere Täter handeln, die nach der Sprengung mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchteten.