Gekipptes Fenster verrät Betreiber von Drogenplantage Von dpa | 02.05.2022, 12:04 Uhr

Ein Zufall hat die Polizei in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) auf die Spur eines mutmaßlichen Hanfanbauers und Drogenhändlers geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, wurde in der Wohnung eines 42-Jährigen am Sonntag eine Hanfplantage ausgehoben sowie mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Der Mann wurde wegen Verdachts des illegalen Drogenanbaus und -handels festgenommen.