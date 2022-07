FOTO: Daniel Thomas/Unsplash Staatskanzleichef Dahlemann versucht Neuanfang Geheimtreffen zu neuer Kinderklinik in Rostock Von Max-Stefan Koslik | 21.07.2022, 05:00 Uhr

Die Ideen für ein neues Eltern-Kind-Zentrum in Rostock reichen zurück bis ins Jahr 2009. Baubeginn an der Klinik für die kleinen Patienten sollte 2020 sein. Doch still ruht der See. Das städtische Klinikum und die Unimedizin des Landes können sich nicht auf einen Standort einigen.