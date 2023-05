Aktion von Klimaaktivisten gegen geplante LNG-Anlage Foto: Frank Hormann/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Gegner von Gasterminal auf Rügen wollen weiter protestieren Von dpa | 02.05.2023, 17:06 Uhr

Die Gegner eines Flüssigerdgas-Terminals (LNG) auf Rügen haben erneut Proteste angekündigt. In einer an Vertreter von Bund und Land gerichteten Mitteilung zweifelt die Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen die Begründung für den geplanten Bau an. Das Argument einer Versorgungs-Solidarität in der Europäischen Union sei in Bezug auf den beschleunigten Bau der LNG-Infrastruktur rechtswidrig, hieß es in dem Schreiben am Dienstag.