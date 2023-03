Puten Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Symbolbild up-down up-down Tierseuche Geflügelpest in Putenmast: Fast 17.000 Tiere werden getötet Von dpa | 10.03.2023, 12:01 Uhr

In einem großen Putenmastbetrieb im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Geflügelpest ausgebrochen. Rund 16.900 Tiere müssten getötet werden, teilte der Landkreis am Freitag mit. Der Betrieb befinde sich in der Gemeinde Matzlow-Garwitz. Ein zweiter Bestand des Unternehmens mit 20.000 Tieren, ebenfalls in der Gemeinde gelegen, sei vorsorglich gesperrt worden. Dort gebe es bisher aber keine Auffälligkeiten.