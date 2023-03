Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Gedrosseltes Auto beim Rasen vor Kita ertappt Von dpa | 15.03.2023, 11:08 Uhr

Die Polizei hat in Vorpommern einen Rentner gestoppt, der vor einem Kindergarten zu schnell mit einem illegal umgebauten Auto unterwegs war. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde der 73-Jährige mit seinem gedrosselten 25-km/h-Auto am Dienstag bei einer Kontrolle vor einer Kita in Süderholz (Vorpommern-Rügen) ertappt. Statt der erlaubten 30 Stundenkilometer sei das eigentlich technisch verlangsamte Fahrzeug 42 Stundenkilometer gefahren, was die Beamten erstaunt habe.