Mecklenburgische Seenplatte Gedenkstätte für Preußenkönigin bekommt Büste wieder Von dpa | 11.07.2022, 08:26 Uhr

Die Gedenkstätte für die Preußenkönigin Luise (1776-1810) in Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte) bekommt ihre originale Marmor-Büste der Königin zurück. Wie eine Sprecherin der Gedenkstätte am Montag sagte, wird die Büste am 19. Juli, dem „Luisentag“ anlässlich des 212. Todestages der einst beliebten Monarchin, in Hohenzieritz vorgestellt. Sie stammt vom Bildhauer Christian Daniel Rauch (1777-1857). Damit soll zugleich eine längere Verwechslung korrigiert werden.