Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeigewerkschaft GdP: Ermittlungsergebnisse sollten respektiert werden Von dpa | 18.11.2022, 11:29 Uhr

Die Gewerkschaft der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fordert von der Politik, Ermittlungsergebnisse der Polizei und Justiz mehr zu respektieren. „Wer die Erkenntnisse der Judikative und Exekutive unseres demokratischen Rechtsstaates immer wieder in Zweifel zieht, darf sich nicht wundern, wenn er als Förderer des Misstrauens gegenüber der Legislative bezeichnet wird“, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Christian Schumacher, am Freitag in Schwerin. Aus seiner Sicht werde hierdurch das Vertrauen in den Staat als Ganzes beschädigt.