45. Europäisches Taizé-Jugendtreffen Foto: Bernd Wüstneck/dpa Kirche Gauck besucht Europäisches Taizé-Jugendtreffen in Rostock Von dpa | 30.12.2022, 01:48 Uhr

Altbundespräsident Joachim Gauck wird am Freitag beim 45. Europäischen Jugendtreffen der christlich- ökumenischen Taizé-Gemeinschaft in Rostock erwartet. Dort will der frühere evangelisch-lutherische Pastor gemeinsam mit den Jugendlichen am Mittagsgebet (13.00 Uhr) teilnehmen. Die Taizé-Gemeinschaft will am Freitag auch bekanntgeben, in welchem Land das nächste Jugendtreffen stattfinden wird.