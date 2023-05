Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Gasballon-Havarie bei Wettfahrt: Zwei Verletzte Von dpa | 02.05.2023, 10:41 Uhr

Nach der missglückten Landung eines Wasserstoffballons bei einem Wettfliegen am Montag nahe Grimmen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. In die Untersuchungen wird zudem die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen Braunschweig einbezogen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Stralsund sagte. Bei dem Unfall war der Wasserstoffballon in einem Waldstück bei Weitenhagen nahe Grimmen gegen Bäume geprallt und zu Boden gestürzt. Die 52 und 59 Jahre alten Insassen, zwei Männer aus Polen, wurden leicht verletzt. Geklärt werden muss noch, wer der Pilot war, wie es hieß.