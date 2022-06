ARCHIV - Das Justizzentrum Neubrandenburg mit Landgericht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Landgericht Neubrandenburg Gas-Explosion: Mann wegen Totschlags an Ehefrau vor Gericht Von dpa | 01.06.2022, 15:14 Uhr

Sechs Monate nach dem Fund einer toten Frau in Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) muss sich deren Ehemann vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, wird dem 65-Jährigen Totschlag vorgeworfen. Der Prozess soll am 14. Juni beginnen, ein Urteil wird am 9. August erwartet.